برلمان سلوفينيا يصوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين

صادق البرلمان السلوفيني، اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة، الاعتراف بدولة فلسطين، حيث بدأت سلوفينيا، الخميس الماضي، بالإجراءات الدبلوماسية للاعتراف بفلسطين.

وقال رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب: “إن مرسوم الاعتراف بفلسطين، جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع غير المقبولة في غزة بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف غولوب: ”تتحمل سلوفينيا، باعتبارها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مسؤولية أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في الماضي. لهذا فإن أعين العالم بأسره تتجه نحو حدث اليوم. لقد بحثنا عن التوازن في طريق سلوفينيا إلى الأمام، التوازن بين مصالح العالم الغربي والعالم العربي وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح تعييننا في مجلس الأمن”.