“بايدن” يدرس الانسحاب من السباق الرئاسي

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من الترشح لولاية رئاسية ثانية، جراء مُحاكمة نجله هانتر في بعض القضايا، في مؤشر على مدى التأثير المتوقع للمحاكمة على وضع بايدن الانتخابي وتراجع نسبة مؤيديه، وفقاً لموقع “بوليتيكو”.

وكشف الموقع الأمريكي، أن بايدن ناقش بالفعل، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أفراد عائلته في ديلاوير، مسألة عدم ترشحه بسبب مجريات المحاكمة، وواجب تقديم الدعم لنجله، وهو ما يدلل حجم تأثير المحاكمة على بايدن على مقدار ما يتمتع به النجل الأكبر من دور محوري ومؤثر في العائلة.

ويرى بايدن في عدوله عن الترشح فرصة لتخفيف الضغط على نجله وإجراءات محاكمته، لا سيما أن القاضيين اللذين يتوليان قضيته، كان قد عينهما دونالد ترامب أثناء فترة رئاسته.

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر بايدن بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، لا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقًا، كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.