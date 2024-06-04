محلل فلسطيني لـ”الوئام”: التصعيد في الشرق الأوسط يخدم نتنياهو واليمين المتطرف

الوئام- خاص

مرت 4 أيام على طرح الرئيس الأمريكي جو بادين، رؤية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، دون جديد يُذكر، بالإضافة إلى اشتعال جبهة الشمال بين حزب الله وإسرائيل، وقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية البنية التحتية العسكرية للحزب في جنوب لبنان، كما قصف جيش الاحتلال أهدافا في سوريا.

وبشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، يرى الدكتور منصور أبوكريم، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني المختص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن “رؤية الرئيس الأمريكي الخاصة بوقف الصراع في غزة، ما زالت العرض الأخير لطرفي الحرب للوصول إلى تسوية لإطلاق سراح الأسرى، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار”، موضحا أن “إسرائيل وحركة حماس لم تُبديا موافقة نهائية أو معارضة أخيرة حول الأمر، بمعنى أن الصفقة قيد الدراسة”.

ويقول منصور أبوكريم، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “حركة حماس تنتظر الرد الإسرائيلي للإعلان عن موقفها النهائي”، مشيرا إلى أن “بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يجد صعوبة كبيرة في تمرير الصفقة داخل مجلس الحرب، وبالتالي ما زال الأمر مُعلقا، كما تضغط الولايات المتحدة على كل الأطراف لتمرير الاتفاق، خصوصا في مراحله الأولى”.

الكاتب السياسي يتابع: “نتنياهو ما زال يدرس الصفقة للحصول على ضمانات لتفكيك قدرات ‘حماس’ في غزة، وهناك معضلة أخرى تواجه الإسرائيليين، وهي الانقسام الداخلي، ومعارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، لأي اتفاق أو هدنة”.

ويؤكد الباحث السياسي أن “نتنياهو يلعب لعبته المفضلة من خلال الاستثمار في الوقت، وتحقيق العملية العسكرية في رفح كامل أهدافها، بينما تسعى ‘حماس’ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار لبقاء سلطتها في غزة”، مضيفا أن “هناك محاولات للانقلاب على نتنياهو داخل إسرائيل، يقودها قادة من حزب الليكود والمعارضة، بهدف إزاحة رئيس الوزراء من على رأس السلطة”.

وعن تطور القتال في الجبهتين اللبنانية والسورية، يشير أبوكريم إلى أن “التصعيد بشكل عام في الشرق الأوسط، يخدم نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة للبقاء في السلطة، لأن تفكيك الحكومة الإسرائيلية وإسقاطها يعنيان وقف الحرب ودخول رئيس الوزراء السجن”.