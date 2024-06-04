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4 يونيو 2024

خطوة مفاجئة من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

رياضة
خطوة مفاجئة من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن خطوة من مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

 

وأشارت صحيفة تايمز إلى أن جلسة محاكمة ستبدأ يوم الإثنين المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من مانشستر سيتي ضد اللوائح المالية للرابطة بشأن انتقالات اللاعبين.

 

وتمت صياغة هذه اللوائح المالية لضمان أن جميع الصفقات بين النادي والجهات المرتبطة بملكيته تتم وفقا للقيمة السوقية العادلة.

 

وأضافت تايمز أن الدعوى التي قدمها محامو مانشستر سيتي مكونة من 165 صفحة. وأوضحت أنه حال قبول الطعن، يمكن لمانشستر سيتي الدفاع في قضيته ضد 115 تهمة وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فبراير 2023.

 

ولفتت إلى أن بعض التهم تتعلق بمحاولات مزعومة لإخفاء تمويل ملاك النادي في صورة عقود رعاية في انتهاك واضح للوائح الرابطة، بينما ينفي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات.

 

وأكدت صحيفة تايمز أن رابطة الدوري الإنجليزي طلبت من أندية المسابقة الـ19 الأخرى الوقوف معها في القضية ضد مانشستر سيتي.

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