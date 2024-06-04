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فريق التحرير

5 يونيو 2024

مُحلل رياضي لـ”الوئام”: استضافة السعودية بطولات التنس العالمية يدفع عجلة السياحة ويعزز الاقتصاد

رياضة
مُحلل رياضي لـ”الوئام”: استضافة السعودية بطولات التنس العالمية يدفع عجلة السياحة ويعزز الاقتصاد

الوئام- خاص

تواصل السعودية استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية والعالمية، ما جعلها محط أنظار العالم ووسائل الإعلام الدولية، الأجنبية منها والعربية.

وبفضل الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي، يعمل صندوق الاستثمارات السعودي على المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، لتعزيز مكانة السعودية إقليميا وعالميا، وتستعد الرياض لاستضافة بطولة عالمية للتنس.

وفي السياق، يقول عبدالرحمن الشويخ، المحلل الاقتصادي لقطاع الرياضة، إن شركة “سرج للاستثمارات الرياضية”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أجرت مفاوضات مع “رابطة محترفي التنس”، لاستضافة بطولة جديدة لتنس المحترفين للرجال.

ويضيف الشويخ، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “سيتم منح شركة ’سرج’ رخصة لاستضافة بطولات ’إيه تي بي ماسترز 1000’، وهي من الفئة الثانية في التنس بعد بطولات ’الجراند سلام الأربعة’”، مضيفا أنه من المقرر تنظيم البطولة في عام 2025، قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويوضح الشويخ: أن “السعودية خطت خطوات كبيرة في مجال التنس، عبر توقيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقات لرعاية التصنيف الرسمي لـ’رابطة محترفي التنس’، و’رابطة محترفات التنس’، وتستضيف العاصمة الرياض نهائيات الموسم الختامي لبطولة السيدات لمدة 3 سنوات، بدءا من 2024”.

وتابع: “تمتلك السعودية بالفعل البنية التحتية من ملاعب لاستضافة بطولات التنس، وفي نهاية عام 2023 استضاف موسم الرياض مباريات لأكبر لاعبي التنس في العالم، بحضور المصنف الأول عالميا نوفاك دجوكوفيتش، والواعد كارلوس ألكاراز، واللاعبة التونسية أنس جابر”.

الشويخ يستطرد: “كما استضافة السعودية في 2023 بطولة تُعرف باسم ’نهائيات الجيل التالي لمحترفي التنس’، حيث يتنافس فيها أفضل اللاعبين بعمر 21 عاما أو أقل للفوز بلقب نهاية الموسم في مدينة جدة”.

ويؤكد الشويخ أن “بطولات التنس جاذبة للاستثمارات والإيرادات بشكل كبير، ومن خلال استضافة السعودية لبطولة تنس عالمية، ستحقق مداخيل مرتفعة، عبر جذب عدد كبير من السياح وبيع التذاكر وحقوق البث وجذب المعلنين والرعاة”.

 

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