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فريق التحرير

5 يونيو 2024

لاعب في الدوري الإنجليزي مهدد بالإيقاف مدى الحياة

رياضة
لاعب في الدوري الإنجليزي مهدد بالإيقاف مدى الحياة الدوري الإنجليزي

يتجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لإيقاف البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب فريق وست هام، مدى الحياة بسبب قضية المراهنات.

واتهم باكيتا بأربع تهم تتعلق بالتلاعب في ركلة جزاء الشهر الماضي، وتعمده الحصول على إنذار في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن لائحة اتهامات الاتحاد الإنجليزي تتضمن توصية بإيقاف أي لاعب مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سبق للاتحاد الإنجليزي إيقاف تاون كينان إسحاق، مدافع ستراتفورد، لمدة 10 سنوات، وبرادلي وود، مدافع لينكولن سيتي، لمدة 6 سنوات، ولكن ممثلي الادعاء في الاتحاد، يزعمون أن مخالفات باكيتا أكثر خطورة.

وأوضحت الصحيفة، أن باكيتا تعمد الحصول على بطاقة صفراء، وتم الرهان عليها مقابل 7 جنيه إسترليني فقط.

وأضافت، أن باكيتا متهم بتعمد الحصول على إنذار في 4 مباريات، ضد ليستر سيتي عام 2022، وأمام أستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث في 2023، لرهان أصدقائه على ذلك.

وتتراوح قيمة الرهانات ما بين 7 جنيهات إسترليني إلى 400 جنيه إسترليني، بحد أقصى مكاسب قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة، بأنه تم إجراء تحقيق مع اللاعب واتهامه بالتلاعب، وهو ما تسبب في عدم انتقاله إلى مانشستر سيتي، في الصيف الماضي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

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