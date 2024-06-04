الخميس.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي عائشة وأكيزا

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي الفلبيني “عائشة وأكيزا”، الخميس المقبل، وذلك بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقال المركز في بيان له مساء الثلاثاء، أن هذه العملية تعد رقم 61 من سلسلة عمليات فصل التوائم الملتصقة التي أجراها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وشملت تقييم 136 حالة توائم ملتصقة من 26 دولة حول العالم منذ العام 1990م، ما يجعله من أكبر برامج فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.

ووصل التوأم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض 05 مايو الماضي، قادمين من الفلبين عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية، حيث نُقلا فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب ذوو التوأم الفلبيني” أكيزا وعائشة” عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة.