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5 يونيو 2024

مدرب فرنسا يتغنى بكانتي: تطور مستواه مع الاتحاد

رياضة
مدرب فرنسا يتغنى بكانتي: تطور مستواه مع الاتحاد

أشاد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بالنجم نجولو كانتي، لاعب خط وسط الاتحاد، مشيرًا إلى أنه يستحق عودته لصفوف الديوك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” التي تبدأ فعالياتها يوم 14 يونيو الجاري.

وعاد كانتي لقائمة منتخب فرنسا التي تستعد للمشاركة في كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا، بعد عامين من الغياب الدولي

ويستعد فريق الديوك لمواجهة لوكسمبورج وديًا غدًا الأربعاء استعدادًا للنهائيات القارية التي تبدأ يوم 14 يونيو الجاري.

وسئل ديدييه ديشامب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الثلاثاء عن استدعاء كانتي، فرد بقوله: “لديه دور في خط الوسط حيث يمكنه اللعب في عدة مراكز، وفي أنظمة مختلفة، مثل تشواميني وكامافينجا في ريال مدريد، الثلاثة لديهم هذه القدرة على التكيف والأداء الجيد في أدوار مختلفة”.

وأضاف أنه لم يكن مترددًا عند استدعاء كانتي، الذي ينشط في الاتحاد، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط مازال مثيرًا للإعجاب.

وشدد المدرب الفرنسي “حتى في التدريبات يفضل اللاعبون وجوده في فريقهم بدلاً من أن يكون في الفريق الآخر”.

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