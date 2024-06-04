“النقل”: 27 ألف حافلة لخدمة الحجاج.. وتعويض الركاب عند تأخر الرحلة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

5 يونيو 2024

“النقل”: 27 ألف حافلة لخدمة الحجاج.. وتعويض الركاب عند تأخر الرحلة

حج 2024
“النقل”: 27 ألف حافلة لخدمة الحجاج.. وتعويض الركاب عند تأخر الرحلة

دعت الهيئة العامة للنقل إلى أهمية الالتزام بالآداب العامة أثناء ركوب الحافلات في الحج، ووضعت بعض القواعد والتعليمات التي يجب على الحجاج الالتزام بها.

وأوضحت الهيئة أنه يحظر التدخين والأكل داخل الحافلة للحفاظ على بيئة نظيفة ومريحة لجميع الركاب، بالإضافة إلى عدم النوم في الأماكن غير المخصصة، والحفاظ على خصوصية وراحة الجميع من خلال تجنب التحدث بصوت مرتفع على الهاتف.

وأكدت الهيئة ضمانها لحقوق المستفيدين داخل الحافلات، والتي تشمل التزام السائق بالآداب العامة وحسن التعامل وحفاظه على خصوصية الركاب، بالإضافة لتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلة بكل سهولة وتوفير كل ما يلزم لهم.

كما تضمن الهيئة الحق في تعويض الركاب عند تأخر الرحلة لأكثر من ساعة في الرحلات التي تزيد مدتها عن ثلاث ساعات، حيث يتلقى الركاب الوجبات والمرطبات بشكل مجاني في هذه الحالة، بالإضافة إلى توفير رقم للتواصل وتقديم البلاغات.

وأعلنت الهيئة استعدادها لتيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، عبر تهيئة أكثر من 27 ألف حافلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحافلات تشتمل على أكثر من 3,500 حافلة مخصصة لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام عبر أكثر من 16 مسارًا وأكثر من 11 موقفًا ومحطة، إضافةً إلى تهيئة أكثر من 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وكذلك أكثر من 27 حافلة داخل المدينة المنورة، لضمان توفير خدمة نقل شاملة وفعالة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

 

تابعنا: