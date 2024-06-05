لليوم السادس.. النفط يواصل التراجع وخام برنت يسجل 77.38 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لليوم السادس على التوالي، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل.

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وانخفض كلا الخامين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططًا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.