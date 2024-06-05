إدراج وبدء تداول 49.8 مليون سهم من “سليمان فقيه” في “تاسي”

يبدأ سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” إدراج وتداول أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه “مجموعة فقيه للرعاية الصحية”، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وطرحت شركة “سليمان فقيه” 49.8 مليون سهم من أسهمها تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسي، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بـ14.5 مرة، وبلغ عدد الأفراد المشاركين 1.34 مليون مكتتب، وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

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ومن المقرر أن يجري تداول أسهمها برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.

هذا وسيتم تطبيق هذه الحدود خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.