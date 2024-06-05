مكة والأحساء الأعلى حرارة في السعودية بـ47 درجة

سجلت مكة والأحساء ومنى ومزدلفة اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة في السعودية بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة بـ 27 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بأن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.