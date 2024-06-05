إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت.. والجيش يصيب المهاجم

أصدرت السفارة الأمريكية في لبنان، الأربعاء، بياناً جاء فيه أنه “وفي الساعة 8:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية”.

وأضاف البيان، الذي نشرته السفارة على حسابها في منصة “إكس”: “بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع السلطات في البلد المضيف”.

وقال الجيش اللبناني إن الجيش رد بإطلاق النار على المهاجم وأصابه، قبل القبض عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج.