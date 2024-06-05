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فريق التحرير

5 يونيو 2024

صندوق الاستثمارات يجمع 650 مليون جنيه إسترليني بأول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني

اقتصاد
صندوق الاستثمارات يجمع 650 مليون جنيه إسترليني بأول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (3.1 مليار ريال) وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وشهد العرض اكتتاباً تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكون من الشرائح:

300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار ريال) لسندات مدتها 5 أعوام

350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال) لسندات مدتها 15 عاما

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة.

وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

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