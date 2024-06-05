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فريق التحرير

5 يونيو 2024

“بنان” تقدم طلبًا للانتقال إلى “تاسي”

اقتصاد
“بنان” تقدم طلبًا للانتقال إلى “تاسي” السوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة بنان العقارية، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب الانتقال الى السوق الرئيسية أمس الثلاثاء من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.

وأشارت “بنان” في بيان عبر “تداول السعودية” إلى إنها سبق أن أعلنت في 4 يوليو الماضي عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسي.

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وفي 14 مايو الماضي، أعلنت “بنان” عن التعاقد مع شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة دعماً لمستويات السيولة، وذكرت أن القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة، مشيرة إلى أن مدة التعاقد 12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.

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