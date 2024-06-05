السعودية تنشئ صندوقا بمليار ريال للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

أعلنت السعودية، عن إطلاق صندوقًا بقيمة مليار ريال للاستثمار في شركات أشباه الموصلات، وذلك خلال فعاليات منتدى مستقبل أشباه الموصلات في الرياض اليوم الأربعاء، كما أعلنت عن تقديم حوافز خاصة لشركات أشباه الموصلات للعمل في السعودية من بينها توفير التمويل.

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وأطلقت السعودية، المركز الوطني لأشباه الموصلات، للإشراف على الصندوق الجديد الذي يستهدف الوصول بعدد شركات أشباه الموصلات العاملة في المملكة إلى 50 شركة خلال 5 إلى 6 أعوام.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، قال في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف القيام باستثمارات كبيرة خلال 2024 في صناعة أشباه الموصلات.

مُنتدى مستقبل أشباه الموصلات

وتحتضن العاصمة الرياض، أعمال مُنتدى مستقبل أشباه الموصلات 2024 في نسخته الثالينة خلال الفترة من من 5 إلى 6 يونيو الجاري.

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ويتناول المُنتدى على مدار يومين، عددًا من المحاور التي ترسم خارطة الطريق لمُستقبل صناعة أشباه الموصلات في المملكة من خلال استكشاف الفُرص بسلسلة القيمة لأشباه الموصلات، بدءًا من المواد الخام وصولاً إلى الرقائق الإلكترونية.