مبادرة السعودية الخضراء تطلق “نمّور” الرمز الجديد للوعي البيئي في المملكة

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء اليوم عن إطلاق شخصية “نمّور”، النمر العربي الصغير الذي يتميز بالشجاعة وحب المغامرة.

الشخصية الجديدة ليست مجرد رمز للجمال الطبيعي للمملكة، ولكنها تحمل رسالة أكبر تتمثل في تعزيز الوعي البيئي بين الشباب والأطفال، وتشجيعهم على المشاركة في بناء مستقبل مستدام.

تلعب “نمّور” دوراً بارزاً في ترسيخ مفاهيم حماية البيئة لدى الناشئة، فهي أكثر من مجرد شخصية خيالية، إذ تُستخدم كأداة تعليمية تفاعلية تهدف إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الأطفال، في الحفاظ على البيئة.

يتمثل أحد أبرز مهام “نمّور” في تزويد الأسر والمعلمين بموارد تعليمية تساعد في توجيه الأطفال نحو تبني ممارسات مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية القيمة في المملكة.

مبادرة السعودية الخضراء، بالتعاون مع وزارة التعليم، تسعى جاهدةً لترسيخ حضور “نمّور” في البيئة التعليمية وعلى منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق.

تأتي إضافة شخصية “نمّور” كجزء من سلسلة إنجازات حققتها المبادرة في العام الماضي، والتي تضمنت ولادة سبعة من صغار النمر العربي في محافظة الطائف ضمن برنامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتكاثرها، مما ساهم بشكل فعال في زيادة أعداد هذه الفصيلة النادرة داخل المحميات الطبيعية.

وتستمر المبادرة في جهودها الحثيثة لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض في المحميات الطبيعية، حيث تم إعادة توطين أكثر من 1,660 حيواناً، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية.