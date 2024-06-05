بقيمة 764 مليون دولار.. “هيرميس” تعلن إتمام صفقة طرح “سليمان فقيه”

أعلنت “إي إف جي – هيرميس” بنك الاستثمار التابع لمجموعة “إي اف جي” القابضة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية

وأشارت “هيرميس” إلى أن قيمة صفقة طرح أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه “مجموعة فقيه للرعاية الصحية”، بلغت 764 مليون دولار أمريكي.

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ولاقت الصفقة إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم “مجموعة فقيه للرعاية الصحية”، حيث طرحت الشركة 49.8 مليون سهم من أسهمها تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسي، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بـ14.5 مرة، وبلغ عدد الأفراد المشاركين 1.34 مليون مكتتب، وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.