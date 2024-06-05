العملية الأكبر منذ سنوات.. الأردن يحبط تهريب 9.5 مليون حبة كبتاغون

أعلن مسؤولون أردنيون اليوم الأربعاء عن إحباط مخططين لتهريب ملايين الأقراص المخدرة من الكابتاغون عبر أحد المنافذ الحدودية في الأردن، في عملية تعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت في بيان رسمي نجاح إدارة مكافحة المخدرات في تفكيك هذه الشبكات، وضبط حوالي 9.5 مليون حبة مخدرة إلى جانب 143 كيلوغرام من مادة الحشيش، مشيرة إلى أن عمليات المتابعة والتحري الاستخباراتية التي استمرت لمدة شهرين كانت حيوية في تتبع وتفكيك تحركات هذه العصابات وأنشطتها الإجرامية، حيث أثمرت العملية عن توقيف أفراد تنتمي إلى عصابتين مرتبطتين بشبكات إيرانية تنشط في جنوب سوريا.

وقد أشار البيان الصادر عن مديرية الأمن العام في الأردن إلى أن عمليات المتابعة والتحري الاستخباراتية وجمع المعلومات اللازمة عن نشاطات العصابات المرتبطة بالتهريب وتصنيع المخدرات، أسفرت عن تحديد أشخاص من الجنسية السورية كانوا يخططون لنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود الأردنية إلى إحدى الدول المجاورة.

ويشير ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات الأردنية لمواجهة خطر انتشار المخدرات في المنطقة، والعمل الدؤوب لمنع تحول البلاد إلى ممر لهذه المواد الخطرة باتجاه دول أخرى.