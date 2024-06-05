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فريق التحرير

5 يونيو 2024

تسمم جماعي في المغرب.. 8 وفيات و81 حالة تحت الرعاية

منوعات
تسمم جماعي في المغرب.. 8 وفيات و81 حالة تحت الرعاية

شهدت جماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة في المغرب، حادثة تسمم جماعي مؤلمة، حيث تم تسجيل 114 حالة إصابة بتسمم “الميثانول” خلال يومين فقط،بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

أسفرت الحادثة عن وفاة 8 أشخاص، 7 منهم في المركز الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة، وواحد في مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بوجود 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية في مختلف المستشفيات، لافتة إلى تعافي 38 حالة بعد تلقيها للعلاج.

وأكدت المديرية تجنيد جميع الطواقم الطبية والتمريضية لتقديم الرعاية للمصابين وتوفير جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة للعلاج والتنسيق مع السلطات المحلية للبحث عن حالات أخرى محتملة.

ودعت المديرية المواطنين بلإبلاغ عن أي حالات مشابهة والتوجه مباشرة إلى أقرب مؤسسة صحية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

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