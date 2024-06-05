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5 يونيو 2024

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. بن غفير يقود “حراكا استفزازيا”

دوليات
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. بن غفير يقود “حراكا استفزازيا”

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيتمار بن غفير لمسير لاقتحام الأقصى تزامنًا مع إطلاق مسيرة الأعلام.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن 1187 مستوطن.ا اقتحمو الأقصى وتجولوا في باحاته، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال لباب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى، الذي يشهد اقتحامات واسعة من المستوطنين منذ عدة أيام، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة التي يفرضها على مداخل القدس.

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وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، أمس الثلاثاء باقتحام المسجد الأقصى، خلال “مسيرة الأعلام” الاستفزازية وقال إنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى، مضيفًا: “كل عام يقولون إن هذا ليس الوقت المناسب. على العكس، سنسير إلى باب العامود. علينا أن نضربهم في أكثر المواضع إيلاماً بالنسبة لهم”.

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