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5 يونيو 2024

للسنة الثامنة.. انخفاض معدل الولادات إلى مستوى قياسي “خطر” باليابان

منوعات
للسنة الثامنة.. انخفاض معدل الولادات إلى مستوى قياسي “خطر” باليابان

كشفت اليابان، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل الولادات إلى مستوى قياسي “خطر” للسنة الثامنة على التوالي في وقت تسعى الحكومة لزيادة الدعم المقدم للآباء.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن معدل عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم أي امرأة خلال حياتها، بلغ 1,20 العام الماضي، وهو أدنى بكثير عن معدل 2,1 الضروري لتكاثر السكان.

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وتراجع المعدل مقارنة بالرقم المسجل في 2022 وهو 1,26، للسنة الثامنة على التوالي لتراجع المعدل في البلد الذي يعد 124 مليون نسمة.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة اليابانية إن التراجع المستمر في معدل الولادات يعني أننا أمام وضع خطر، مضيفة أن عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبة التوفيق بين العمل وتربية الأطفال قد تقف وراء انخفاض المعدلات.

وأقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء قانونا لزيادة العلاوات الخاصة بالأطفال وإجازة الوالدين، وذلك في إطار سعى الحكومة لمواجهة انخفاض معدل المواليد من خلال مشاركة الأعباء بصورة أكثر إنصافا.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، أن الحكومة سوف تدشن صندوقا جديدا لدعم تربية الطفل خلال العام المالي 2026 بالإضافة إلى أقساط تأمين صحية شهرية أعلى، وذلك بعد تراجع أعداد الرضع خلال عام 2023 لمستوى قياسي في المجتمع الذي يشهد سيرًا سريعًا نحو الشيخوخة.

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