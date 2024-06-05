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فريق التحرير

5 يونيو 2024

“الجنادرية” الأعلى تداولاً بالبورصة العقارية بأكثر من 41.4 مليون ريال

اقتصاد
“الجنادرية” الأعلى تداولاً بالبورصة العقارية بأكثر من 41.4 مليون ريال

شهدت البورصة العقارية اليوم الأربعاء، 1398 صفقة بقيمة تخطت الـ 1.47 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 7.1 مليون متر مربع.

وبلغ أعلى سعر للمتر عبر البورصة العقارية خلال تداولات اليوم الأربعاء، 130 ألف ريالاً، فيما كانت متوسط السعر 206 ريالات.

الأكثر تداولاً

تصدر حي الجنادرية في الرياضة قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم الأربعاء، بقيمة صفقات تخطت الـ 41.4 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي وادي تاره بخميس مشيط، بقيمة صفقات تجاوزت 31.6 مليون ريال، ثم حي الصواري في جدة بقيمة أكثر من 14.3 مليون ريال.

وجاء في قائمة الأحياء الأكثر تداولاً حي الواحة في جدة بقيمة وصلت إلى أكثر من 13.7 مليون ريال، ثم حي الوسام بالرياض بقيمة تخطت الـ 8.3 مليون ريال.

 

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