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5 يونيو 2024

إحباط تهريب 352 كيلوجرام قات و206 آلاف قرص في القصيم وعسير وجازان

محليات
إحباط تهريب 352 كيلوجرام قات و206 آلاف قرص في القصيم وعسير وجازان

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة جازان، قطاع الدائر، من إلقاء القبض على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية يحملون 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحق المتهمين، وتم تسليمهم إلى الجهة المختصة مع المواد المضبوطة.

في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تمت إحباط محاولة تهريب 247 كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للجهات المعنية.

مديرية العامة لمكافحة المخدرات نجحت في القبض على مواطن في منطقة القصيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وفي الرياض، أوقفت السلطات مقيمًا يمنيًا ومواطنًا سعوديًا لترويجهما 206 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وحثت الجهات الأمنية المواطنين على المساهمة في القضاء على هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالمخدرات، عن طريق منصات متعددة لاستقبال البلاغات، بما في ذلك الاتصال على الأرقام المخصصة 911 و999 و995، أو عبر البريد الإلكتروني، مع التأكيد على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.

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