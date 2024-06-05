ضبط ومعاقبة شركات لتلاعبها بأسعار النقل.. هيئة المنافسة تفرض عقوبات بالملايين

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن توقيع عقوبات كبيرة على مجموعة من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

المخالفات تمثلت في التواطؤ بين الشركات لرفع أسعار نقل السيارات، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين التي تهدف إلى حماية التجارة الحرة والحفاظ على المنافسة الشريفة بين المنشآت.

الهيئة قامت بإحالة المخالفين إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أصدرت بدورها قرارات بمعاقبة ست شركات تنشط في مجال نقل البضائع.

وتنوعت الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، حيث فرضت غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من مجموعة البسامي الدولية وشركة الرسام التجارية، بالإضافة إلى غرامات أخرى بمبالغ متفاوتة وصلت إلى مليون وتسعمائة ألف ريال، وذلك على عدة شركات أخرى ضمن القطاع.

القرار شمل أيضًا تحميل الشركات المخالفة نفقات نشر القرار، وذلك لردع غيرها من الشركات عن ارتكاب مخالفات مماثلة، حيث أكدت الهيئة أن الأحكام صارت نهائية بعد رفض المحكمة المختصة لاعتراضات الشركات المخالفة.

ودعت الهيئة العامة للمنافسة، جميع المنشآت إلى الالتزام بقواعد المنافسة النزيهة التي تحفز نمو الأسواق وتعزز من كفاءتها، مما يعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.