ضبط ومعاقبة شركات لتلاعبها بأسعار النقل.. هيئة المنافسة تفرض عقوبات بالملايين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

5 يونيو 2024

ضبط ومعاقبة شركات لتلاعبها بأسعار النقل.. هيئة المنافسة تفرض عقوبات بالملايين

اقتصاد
ضبط ومعاقبة شركات لتلاعبها بأسعار النقل.. هيئة المنافسة تفرض عقوبات بالملايين الهيئة العامة للمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن توقيع عقوبات كبيرة على مجموعة من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

المخالفات تمثلت في التواطؤ بين الشركات لرفع أسعار نقل السيارات، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين التي تهدف إلى حماية التجارة الحرة والحفاظ على المنافسة الشريفة بين المنشآت.

الهيئة قامت بإحالة المخالفين إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أصدرت بدورها قرارات بمعاقبة ست شركات تنشط في مجال نقل البضائع.

وتنوعت الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، حيث فرضت غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من مجموعة البسامي الدولية وشركة الرسام التجارية، بالإضافة إلى غرامات أخرى بمبالغ متفاوتة وصلت إلى مليون وتسعمائة ألف ريال، وذلك على عدة شركات أخرى ضمن القطاع.

القرار شمل أيضًا تحميل الشركات المخالفة نفقات نشر القرار، وذلك لردع غيرها من الشركات عن ارتكاب مخالفات مماثلة، حيث أكدت الهيئة أن الأحكام صارت نهائية بعد رفض المحكمة المختصة لاعتراضات الشركات المخالفة.

ودعت الهيئة العامة للمنافسة، جميع المنشآت إلى الالتزام بقواعد المنافسة النزيهة التي تحفز نمو الأسواق وتعزز من كفاءتها، مما يعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.

تابعنا: