الخارجية ترحب بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن برلمان جمهورية سلوفينيا، يتمثل في مصادقته على اعتراف الحكومة السلوفينية بدولة فلسطين.

أشادت المملكة خلال البيان، بخطوة سلوفينيا والتي تمثل خطوة هامة على الإجماع الدولي المتنامي حول حق الفلسطينين في إقامة دولتهم ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

ومن هذا المنطلق، جددت السعودية دعوتها العامة للمجتمع الدولي، وبصفة خاصة للدول الكبرى ودائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، للإقدام على خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين، مما يمكن أن يساهم في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.