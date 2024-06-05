إطلاق مسار جوي مباشر جديد يصل الرياض بـ شينزين الصينية

أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تديره شركة مطارات الرياض، عن إطلاق مسار جوي مباشر جديد يصل الرياض بمدينة شينزين الصينية.

هذا المسار، الذي تم تدشينه بالتعاون مع شركة خطوط جنوب الصين، يمثل الخط الثاني للشركة الصينية إلى العاصمة السعودية، بعد الخط الأول الذي يربط بين الرياض وبكين.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية للمملكة كمحور رئيسي في حركة النقل الجوي العالمية وكجزء من الجهود المتواصلة لدعم وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

الرحلات المنتظمة التي ستبدأ بالتشغيل، سواء للمسافرين أو الشحن الجوي، من شأنها أن تعزز من تدفق السياحة وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفقًا لمطارات الرياض، تم تدشين أولى الرحلات من شينزين إلى الرياض يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، حيث ستُشغَّل الرحلات بمعدل رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرات إيرباص A330، ما يوفر خيارات أوسع للسفر ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.