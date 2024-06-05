إطلاق مسار جوي مباشر جديد يصل الرياض بـ شينزين الصينية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

5 يونيو 2024

إطلاق مسار جوي مباشر جديد يصل الرياض بـ شينزين الصينية

اقتصاد
إطلاق مسار جوي مباشر جديد يصل الرياض بـ شينزين الصينية

أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تديره شركة مطارات الرياض، عن إطلاق مسار جوي مباشر جديد يصل الرياض بمدينة شينزين الصينية.

هذا المسار، الذي تم تدشينه بالتعاون مع شركة خطوط جنوب الصين، يمثل الخط الثاني للشركة الصينية إلى العاصمة السعودية، بعد الخط الأول الذي يربط بين الرياض وبكين.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية للمملكة كمحور رئيسي في حركة النقل الجوي العالمية وكجزء من الجهود المتواصلة لدعم وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

الرحلات المنتظمة التي ستبدأ بالتشغيل، سواء للمسافرين أو الشحن الجوي، من شأنها أن تعزز من تدفق السياحة وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفقًا لمطارات الرياض، تم تدشين أولى الرحلات من شينزين إلى الرياض يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، حيث ستُشغَّل الرحلات بمعدل رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرات إيرباص A330، ما يوفر خيارات أوسع للسفر ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

تابعنا: