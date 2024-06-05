ضبط 6 مخالفين للنظام البيئي لاستغلالهم الرواسب في مكة وتفريغ مواد خرسانية بالمنطقة الشرقية

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية بتهمة التلوث البيئي نتيجة تفريغ مواد خرسانية بطريقة تضر بالتربة.

في سياق متصل، تم ضبط خمسة مقيمين، ثلاثة منهم باكستانيون واثنان يمنيون، في منطقة مكة المكرمة وذلك لاستغلالهم الرواسب الطبيعية بشكل غير قانوني.

المخالفون الذين يعملون على معدات خاصة بنقل وتجريف التربة، خضعوا للإجراءات النظامية التي تقتضيها الأنظمة البيئية بالمملكة.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين إلى المساهمة في حماية البيئة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالحياة الفطرية أو تؤثر سلباً على نظافة التربة وخواصها الطبيعية.

ويأتي هذا النداء مع تأكيد القوات على أن العقوبة لأي نشاط يؤدي إلى الإضرار بالتربة قد تصل إلى غرامات مالية تبلغ قيمتها عشرة ملايين ريال.