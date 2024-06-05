آيفون 16 بميزات فريدة يقترب من الظهور في الأسواق

نشرت مجلة “فوربس” تسريبات، أشارت فيها إلى أن الهاتف الجديد “آيفون 16″، سيُكشف عنه في مؤتمر أبل السنوي الذي يُعقد في سبتمبر من كل عام، إذ تكشف الشركة الأمريكية العملاقة سنويا عن الجيل الجديد من هواتفها.

وإضافة إلى التغييرات الكثيرة التي يتميز بها الجهاز، من شاشات العرض المختلفة وعدسات الكاميرا الأكثر تقدما، والتصميم الحراري الجديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، فإن “آيفون 16” سيشهد كثيرا من التغييرات.

ومن تلك التغييرات، بحسب المجلة الأمريكية، حواف “آيفون 16” التي ستكون أرق لتصبح الأضيق في العالم على الإطلاق.