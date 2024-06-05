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    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
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    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

5 يونيو 2024

آيفون 16 بميزات فريدة يقترب من الظهور في الأسواق

منوعات
آيفون 16 بميزات فريدة يقترب من الظهور في الأسواق

نشرت مجلة “فوربس” تسريبات، أشارت فيها إلى أن الهاتف الجديد “آيفون 16″، سيُكشف عنه في مؤتمر أبل السنوي الذي يُعقد في سبتمبر من كل عام، إذ تكشف الشركة الأمريكية العملاقة سنويا عن الجيل الجديد من هواتفها.

وإضافة  إلى التغييرات الكثيرة التي يتميز بها الجهاز، من شاشات العرض المختلفة وعدسات الكاميرا الأكثر تقدما، والتصميم الحراري الجديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، فإن “آيفون 16” سيشهد كثيرا من التغييرات.

ومن تلك التغييرات، بحسب المجلة الأمريكية، حواف “آيفون 16” التي ستكون أرق لتصبح الأضيق في العالم على الإطلاق.

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