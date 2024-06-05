شقيق هتان شطا يؤكد وفاته والعثور على جثته.. و”الداخلية المصرية”: لا شبهة جنائية

أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أن جهود البحث أسفرت عن العثور على جثمان المواطن هتان بن غازي شطا المتغيب في القاهرة منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التحريات والفحوصات الطبية أكدت عدم وجود شبهة جنائية جراء الوفاة.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحاطة شقيق المتوفي والسفارة السعودية في القاهرة بتفاصيل إجراءات البحث.

من جانبه، قال المواطن هاني شطا شقيق هتان شطا عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “تم العثور على أخي هتان بعد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونسأله الرحمة والمغفرة لأخي هتان شطا والشكر للجهات الأمنية بجمهورية مصر العربية والسفارة المملكة العربية السعودية وجميع الأهل والمحبين والحريصين ممن تابع وساهم ونشر موضوع أخي رحمة الله عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت السفارة السعودية في القاهرة كانت قد أعلنت الخميس الماضي اختفاء هتان بن غازي شطا.

وقالت في بيان: “منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوافرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه”.