موعد مباراة الأخضر ضد باكستان في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب الوطني، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواجهة هامة غدا الخميس ضد باكستان، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطني، جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بعد 4 جولات، فيما يأتي الأردن في المركز الثاني بـ 7 نقاط، وطاجيكستان ثالثا بـ 5 نقاط، وباكستان في المركز الرابع بدون نقاط.

تنقل مجموعة قنوات SSC، مواجهة السعودية ضد باكستان، غدا الخميس في السادسة والنصف مساء.

ويحتضن ملعب جناح في عاصمة باكستان، إسلام أباد، مواجهة السعودية ومصر في السادسة والنصف مساء، بتوقيت مكة المكرمة، غدا الخميس.