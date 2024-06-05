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فريق التحرير

5 يونيو 2024

مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1406 ألغام في اليمن خلال أسبوع

محليات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1406 ألغام في اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2024م، من انتزاع 1.406 ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و68 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.326 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين اثنتين.

ونزع فريق “مسام” 157 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ولغمين مضادين للدبابات و33 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة لحج استطاع الفريق نزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المضاربة، و72 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 849 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و 49 لغماً مضاداً للدبابات بمديرية حريب، ونزع 192 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغماً واحداً مضاداً للدبابات بمديرية المندب، ونزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات و 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات بمديرية حيس، إلى جانب نزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، و 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين وعبوتين ناسفتين بمديرية صبر، ونزع الفريق 9 ألغام مضادة للأفراد ولغماً واحداً مضاد للدبابات بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مايو إلى 5.726 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 444 ألفًا و858 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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