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فريق التحرير

5 يونيو 2024

ترحيب سعودي وعربي باعتراف سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين

دوليات
ترحيب سعودي وعربي باعتراف سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين

أعربت السعودية والكويت ومنظمات عربية عن ترحيبها باعتراف جمهورية سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين.

واعترف البرلمان في سلوفينيا بدولة فلسطين في تصويت بالإجماع مساء الثلاثاء، وجاء التصويت جماعيا بنسبة 52 صوتا مقابل لا شيء، بعد أن قاطعت المعارضة المنتمية ليمين الوسط التصويت.

السعودية تدعو دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين

وأعربت وزارة الخارجية السعودية “عن ترحيب المملكة بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة”.

وأضافت الخارجية السعودية في بيان لها “إذ تثمّن المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن”.

الكويت: خطوة إيجابية لتمكين الشعب الفلسطيني

ورحبت وزارة الخارجية الكويتية بالخطوة أيضًا، وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء إن هذا الاعتراف خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت موقف دولة الكويت الداعي لضرورة اتخاذ كافة الدول قرارات مماثلة تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

البرلمان العربي: انتصار جديد

ورأى البرلمان العربي، اليوم الأربعاء أن الاعتراف انتصار جديد يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في سعيها للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، أن هذه الخطوة الهامة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن “اعتراف دولة سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، والذي جاء بعد فترة وجيزة من اعتراف دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردًا عمليًا على مخططات كيان الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية”.

ودعا البرلمان العربي “جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية”، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب

ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالخطوة، موضحا أنها تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني، من جهة، وستسهم في حصوله على كل حقوقه القانونية والشرعية، من جهة أخرى.

وأشاد بقرار حكومة وبرلمان ‫سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مبيناً أن هذا القرار يبرز التزامها ووقوفها مع القوانين والمواثيق الدولية، ودعمها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا جميع الدول لاتخاذ خطوات مماثلة، لضمان العيش الآمن والمستدام للشعب الفلسطيني الشقيق.

رابطة العالم الإسلامي: تحول نوعي في الوعي الدولي

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا القرارَ وغيره من القرارات المماثلة يُعبِّر بوضوحٍ عن التحوّل النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيالَ مظالم الشعب الفلسطيني وحقّه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وأشاد في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، بالموقف المسؤول والنبيل لجميع الدول التي اتّخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول أن تحذوَ حذوها، وقوفًا مع الحقِّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني العزيز.

يشار إلى أنه بعد خطوة مماثلة من 3 بلدان أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنروج)، اعترفت الحكومة السلوفينية الخميس الماضي بدولة فلسطين، بينما تتمسك دول أوروبية مثل ألمانيا بعدم الاعتراف من جانب واحد.

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