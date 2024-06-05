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5 يونيو 2024

بوتين يدافع عن ترامب: “مُحاكمته نتيجة تجاذب سياسي داخلي”

دوليات
بوتين يدافع عن ترامب: “مُحاكمته نتيجة تجاذب سياسي داخلي”

في أول تعليق له، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن المتاعب القضائية لدونالد ترامب الذي أدين جنائيا، هي نتيجة “تجاذب سياسي داخلي” بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وقال بوتين، في حوار مع وكالات أنباء عالمية، بينها فرانس برس، في سان بطرسبرغ، إنه “من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، خصوصا أمام المحاكم بشأن اتهامات تطورت استنادا إلى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة، هي ببساطة استخدام للسلطة القضائية في إطار تجاذب سياسي داخلي”.

وأشار إلى أنه “لا فرق” بالنسبة لروسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية هذا العام.

ولدى سؤاله عمّا يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة للعلاقات الأمريكية الروسية، رد بوتين قائلا: “في المجمل، ليس هناك فرق”.

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