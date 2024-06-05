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فريق التحرير

5 يونيو 2024

كيف تتعامل مع “كذب الطفل” دون عقاب قاس وتشجعه على الصدق؟

منوعات
كيف تتعامل مع “كذب الطفل” دون عقاب قاس وتشجعه على الصدق؟

الكذب سلوك شائع لدى الأطفال، خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة، قد يلجأون إليه لأسباب مختلفة، مثل الخوف من العقاب أو الرغبة في الحصول على شيء ما أو لفت الانتباه. لكن كيف يتعامل الوالدان مع هذا السلوك بشكل صحيح؟

لا للعقاب القاسي

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت أستاذة علم النفس كريستينا سوخوتسكي الألمانية أنه ينبغي على الوالدين تجنب العقاب القاسي للطفل بسبب كذبه؛ نظرا لأنه غالبا ما يؤدي إلى نتيجة عكسية.

وأوضحت سوخوتسكي أن نتائج دراسة كندية حديثة توصلت إلى أن الأطفال، الذين عوقبوا في كثير من الأحيان بسبب سلوكهم، كذبوا في كثير من الأحيان وبشكل أكثر إقناعا من الأطفال، الذين لم يتلقوا أي عقوبة بسبب الكذب.

تحديد السبب

وبدلا من العقاب القاسي، ينبغي للوالدين التحدث مع الطفل بشكل واضح بشأن الكذب، مع التأكيد له على أن هذا السلوك خاطىء ومرفوض، مع مراعاة البحث عن السبب الحقيقي، الذي دفع الطفل إلى الكذب كالخوف من العقاب مثلا.

كما ينبغي للوالدين منح الطفل الثقة وتشجيعه على قول الحقيقة بغض النظر عن الموقف، الذي يمر به، مع مدحه ومكافأته عند قول الحقيقة.

ومن المهم أيضا أن يمثل الوالدان قدوة للطفل، وذلك من خلال عدم الكذب أمامه.

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