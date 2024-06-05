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5 يونيو 2024

“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 1741 زيارة وجولة ميدانية على منشآت خاضعة لرقابتها

محليات
“الغذاء والدواء” تنفذ أكثر من 1741 زيارة وجولة ميدانية على منشآت خاضعة لرقابتها

كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جهودها في الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لرقابتها والمنشآت الغذائية الواقعة في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن دورها خلال موسم الحج 1445هـ لضمان سلامة وجودة غذاء الحجاج وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ومنذ بداية خطة عملها لموسم حج هذا العام نفذت “الهيئة” أكثر من (1741) زيارة وجولة مسح ميداني على منشآت خاضعة لرقابتها.

وشاركت “الغذاء والدواء” في معاينة المنتجات الواردة الخاضعة لرقابتها مع مكاتب شؤون الحج عبر الشحن الجوي من خلال منفذي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، إذ بلغ عدد الإرساليات الواردة حتى الآن (227) إرسالية من (44) دولة، تم رصد (69) من الأصناف غير المطابقة من إجمالي (12193) صنفًا.

وساهمت كذلك بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة والجهات الحكومية ذات العلاقة في توعية وتدريب (2344) من العاملين في مطابخ الإعاشة على الالتزام بتوفر كافة الاشتراطات الصحية، لضمان سلامة الأغذية.

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