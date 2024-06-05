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5 يونيو 2024

إيقاف مزاد الكرة الذهبية للأسطورة مارادونا

رياضة
إيقاف مزاد الكرة الذهبية للأسطورة مارادونا

أيدت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، طلبا تقدم به ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أردماندو مارادونا لوقف مزاد مزمع عقده لجائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها النجم الراحل كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 بالمكسيك.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية أن محكمة الاستئناف في فرساي ألغت حكما قضائيا سابقا سمح بمواصلة المزاد، رغم معارضة ابنتي مارادونا في نزاع على الملكية.

حتى صدور الحكم النهائي بشأن نزاع الملكية، أمرت محكمة فرساي بفرض حراسة قضائية على الجائزة.

ظلت الجائزة مفقودة لعقود من الزمن، وتردد أنه تمت سرقتها من خزانة أحد البنوك بمدينة نابولي الإيطالية عام 1989 عندما كان يلعب مارادونا لفريق الجنوب الإيطالي.

وكشفت تقارير إخبارية أن الجائزة ظهرت مجددا عام 2016 عندما اشتراها أحد هواة جمع العملات مقابل مبلغ صغير من المال إلى جانب جوائز أخرى، دون أن يعرف في ذلك الوقت هوية تلك الجائزة.

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