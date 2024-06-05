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5 يونيو 2024

رئيس نادي مانشستر سيتي يكشف حقيقة رحيل جوارديولا

رياضة
رئيس نادي مانشستر سيتي يكشف حقيقة رحيل جوارديولا بيب جوارديولا

كشف خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، والذي ينتهي عقده مع النادي، في صيف عام 2025.

وكان جوارديولا، قد تولى تدريب مانشستر سيتي، في صيف عام 2016، ونجح في قيادة السيتي، للتويج بـ 17 لقبا حتى الآن، وكان أخرهم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وتحدث المبارك، للموقع الرسمي للنادي، عن مستقبل جوارديولا، قائلا: “هذا القرار بشأن مستقبله هو دائماً قرار سنتخذه معاً ”

وأضاف : “ليس لدي أدنى شك في أننا سنجدد له، كما فعلنا دائماً ، الحل الصحيح الذي يناسب بيب جوارديولا ولنا ” .

وتابع: “على مدار سنوات بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ، كان بيب ملتزم تماماً بهذا النادي وملتزم تماماً بكل عقد وقعه معنا ” .

وواصل: “من الصعب وصف بالكلمات ما قدمه بيب لنا وللنادي ، يمكنك النظر للأرقام القياسية من أجل التاريخ وأعتقد أنه أغلق الكتاب وحقق كل الأرقام القياسية”.

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