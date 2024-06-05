منها إيقاف تشغيل “واي فاي” و”بلوتوث”.. 7 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق

أفاد خبراء الأمن السيبراني، أن قراصنة الإنترنت يستخدمون شبكات “واي فاي” وتطبيقات الهواتف الذكية وثغرات أخرى لتنفيذ التجسس الإلكتروني وسرقة الهوية ونشر برامج الفدية.

وكشف تقرير Statista أن بيانات 353 مليون شخص تم اختراقها في الولايات المتحدة العام الماضي، ما دفع خبراء الأمن إلى إلقاء الضوء على 7 خطوات يمكن اتخاذها لحماية الهاتف الذكي من الاختراق، وهي: تحديث البرامج والتطبيقات، وتثبيت التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وإيقاف تشغيل “واي فاي” و”بلوتوث”، و استخدام تطبيقات الصوت والنصوص والبيانات المشفرة، ولا تنقر على الروابط أو تفتح المرفقات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة تشغيل جهازك كل أسبوع، وحجب الصوت وتغطية الكاميرا الخلفية والأمامية على كل من أجهزة “أندرويد” و”آيفون”، لأن القراصنة يمكنهم تشغيل كاميرا الهاتف المحمول وإيقاف تشغيلها وحفظ الوسائط من ألبوم الكاميرا إذا تمكنوا من الوصول إلى هاتفك.