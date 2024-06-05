أمانة منطقة الرياض تتيح تصريح ذبح الأضاحي إلكترونياً

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي في المطابخ لعام 1445هـ لتهيئة المواقع القريبة في الأحياء، تعزيز التنمية الحضرية والبيئية، تطوير الخدمات البلدية الإلكترونية؛ خدمة للسكان والزوّار، ويحقق الأبعاد البيئية، الصحية، الحضرية، والتأكد من سلامة إجراءات ذبح الأضاحي.

ويأتي ذلك تعزيزاً لدور الأمانة في التنمية الحضرية، وخدمة السكان لتأهيل المواقع القريبة من الأحياء لذبح الأضاحي، وفق أعلى معايير الخدمات، وسهولة الحصول على التصريح عبر الضغط هنــا، وإصداره إلكترونياً عبر خطوات واضحة، سهلة، في كل مكان، وهذه الخدمة امتداد لعمل الأمانة على رفع جودة الحياة.

وتُكثف الأمانة رقابتها في المواسم؛ لضمان الامتثال، وتحسين تجربة المستفيدين، بإصدار خدمات إلكترونية، وفق خطة التحول الرقمي لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض، وتعزيز التنمية الحضرية، البيئية.