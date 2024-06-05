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5 يونيو 2024

أستاذ قانون لـ”الوئام”: عقوبات أمريكا لن تؤثر على إجراءات “الجنائية الدولية” بحق قادة إسرائيل

دوليات
أستاذ قانون لـ”الوئام”: عقوبات أمريكا لن تؤثر على إجراءات “الجنائية الدولية” بحق قادة إسرائيل

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدّمتهم المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ومن غير المرجح أن يحظى الاقتراح بموافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، وقد أعرب الرئيس جو بايدن عن معارضته لذلك، لكن بالنسبة إلى الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، فإن هذا التصويت يظهر أن “الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل، وترفض أن تصدر أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين لعدم وجود جرائم”، على حد تعبير زعيمهم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون.

وبشأن مشروع القانون الأمريكي، يذكُر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أن المحكمة الجنائية الدولية منحازة ضدها وضد حلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل، وتتربص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت”.

ويرى أيمن سلامة، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الإجراءات الأمريكية بحق المحكمة الدولية ليست الأولى، فقد سبق وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقوبات جنائية على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، ومنعتها من دخول أمريكا، كما جمّدت أرصدتها وأرصدة قضاة المحكمة في البنوك الأمريكية”.

ويضيف أستاذ القانون الدولي أن “واشنطن ترى أن ملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي”، مؤكدا أن “إجراءات واشنطن لن تُثني المحكمة عن إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المدانين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية”.

أيمن سلامة يُشدد على أن “المحكمة الجنائية الدولية لن تخضع للترهيب الأمريكي على وجه الإطلاق، وتمضي في طريقها، وتلتزم بقواعد الأدلة والإثبات التي تعمل بها المحكمة”، مشيرا إلى أن “احتقان الوضع بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة يُلقي بظلاله أيضا على العلاقة بين الدول الغربية والمحكمة من حيث التعاون، كما أن السلوك الأمريكي تجاه المحكمة غريب ومُريب، ومن شأنه تقويض العدالة الجنائية الدولية، والاستخفاف بحقوق الضحايا، وفي مقدمتهم الفلسطينيون، وترسيخ ثقافة إفلات الإسرائيليين من العقاب”.

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