النصر يجهز لوديات عالمية في الصيف

كشفت بعض التقارير عن آخر الاستعدادات لفريق النصر لمعسكره الصيفي.

ويجري نادي النصر مفاوضات مع عدة أندية من بينها إشبيلية الإسباني، لمواجهتها خلال المعسكر، وذلك حسبما أشارت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن إشبيلية سيخوض فترة إعداد الموسم الجديد على أكثر من مرحلة الأولى تبدأ في اليابان بناء على ترتيبات خاصة من رابطة الليجا.

وستكون المرحلة الثانية في أوروبا حيث يتم التفاوض لمواجهة أندية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

وأضافت “آس” أن إشبيلية تنتظره مواجهة سعودية، مبينة أن الهلال أول من فاوضه لذلك، لكن النصر دخل على الخط في الساعات الأخيرة، وطلب خوض ودية ضد الفريق الأندلسي في البرتغال.