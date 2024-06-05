“مايكروسوفت” توظّف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء في مراكز الاتصال

أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية إطلاق Dynamics 365 Contact Center، وهو حلّ مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُعَدّ نقلة نوعية في عالم مراكز الاتصال، حيث يُمكنّه تعزيز تفاعل العملاء بشكلٍ غير مسبوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مايكروسوفت الدؤوبة لنشر تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الأعمال، بدءًا من مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot المُدمج في حزمة برامج “أوفيس”، والذي يُتيح تلخيص رسائل البريد الإلكتروني وصياغة شرائح بوربوينت بذكاء.

من خلال دمج تقنية Copilot في مراكز الاتصال، تُقدم مايكروسوفت حلولًا مبتكرة تُميّزها عن منافسيها مثل Salesforce وZoom.

وتتمثل إحدى أهم ميزات Dynamics 365 Contact Center في قدرته على البحث في أدلة ومواد مساعدة الشركة لتدريب روبوتات دردشة دعم العملاء على تقديم إجابات مُرضية على جميع أسئلة العملاء، ممّا يُقلّل من أوقات الانتظار ويُحسّن من تجربة العملاء بشكلٍ عام.

لا تقتصر فوائد Dynamics 365 Contact Center على روبوتات الدردشة فقط، بل تُشمل أيضًا وكلاء خدمة العملاء من البشر الذين يُجرون مكالمات هاتفية.

فغالبًا ما يُواجه هؤلاء الوكلاء صعوبة في التنقل بين التطبيقات المختلفة للعثور على المعلومات اللازمة لمساعدة العملاء.

ولذلك، تُقدم أدوات مايكروسوفت الجديدة حلًّا جديداً يُتيح لوكلاء الخدمة البحث عن المعلومات باستخدام لغة طبيعية بسيطة، ممّا يُوفّر عليهم الوقت والجهد ويُحسّن من كفاءتهم.

تُدرك مايكروسوفت تعقيدات مراكز الاتصال وكثرة الأدوات التي تُستخدم فيها، ممّا يُثقل كاهل وكلاء الخدمة ويُعيق قدرتهم على أداء مهامهم الأساسية.

ولذلك، تسعى مايكروسوفت من خلال Dynamics 365 Contact Center إلى تبسيط العمليات وتقليل عدد الأدوات المُستخدمة، ممّا يُساهم في رفع كفاءة وكلاء الخدمة وتحسين رضا العملاء.

وتُؤكّد مايكروسوفت أنّ Dynamics 365 Contact Center يُساهم في تقليل أوقات الانتظار، وتجنّب المكالمات الخاطئة، وتقليل تكرار المحادثات، ممّا يُؤدّي إلى تحسين رضا العملاء بشكلٍ كبير.

ويُتوقّع أن يكون Dynamics 365 Contact Center متاحًا في الأول من يوليو 2024، كحلّ مستقلّ وقابل للتكامل مع برامج إدارة علاقات العملاء.

وتُؤكّد مايكروسوفت أنّ هذا الحلّ الجديد يُمثّل نقلة نوعية في عالم مراكز الاتصال، وسيساهم بشكلٍ كبير في تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة وكلاء الخدمة.