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فريق التحرير

6 يونيو 2024

“وزير الدفاع” يبحث مع العليمي مساعي الوصول لحل سياسي شامل باليمن

دوليات
“وزير الدفاع” يبحث مع العليمي مساعي الوصول لحل سياسي شامل باليمن

التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأشار حساب الأمير خالد بن سلمان، على منصة إكس، إلى أنه نقل لرئيس مجلس القيادة اليمني تحيات القيادة – أيدها الله – وتمنياتها لليمن الشقيق وشعبه الأمن والاستقرار والازدهار، وأكدنا روابطنا الأخوية التي تجمع بلدينا الشقيقين.

وأضاف أنه بحث أيضاً مع العليمي، المستجدات في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة يتوحد به الصف اليمني.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق آمال شعبه الشقيق.

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