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6 يونيو 2024

بوتين يهدد بتسليح دول لضرب مصالح الغرب

دوليات
بوتين يهدد بتسليح دول لضرب مصالح الغرب

هَدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية، بأن بلاده تستطيع تقديم أسلحة إلى بعض الدول لاستخدامها في ضرب المصالح الغربية، وذلك في حال أجاز الغرب لأوكرانيا ضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقال بوتين، خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية: “إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا، فلماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجَّه فيها ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا؟، حسب “فرانس برس”.

وتحدّث عن وجود مدربين عسكريين غربيين يقاتلون في أوكرانيا، و”يتكبدون خسائر”: “إنهم موجودون على الأراضي الأوكرانية، وللأسف، بالنسبة إليهم، يتكبّدون خسائر، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفضّل التزام الصمت حيال ذلك”، مُشيراً إلى أن لا “طموحات إمبريالية” لبلاده، واصفا بـ”الهراء” الأحاديث التي تشير إلى وجود نوايا روسية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي.

وشنّ بوتين، هجوما لاذعا على ألمانيا بسبب دعمها لكييف بالسلاح، ضد موسكو، مُشيراً إلى إن تزويد برلين لكييف بالصواريخ يدمر العلاقات الروسية الألمانية بشكل كامل، كما شدد على أن ظهور دبابات ألمانية في أوكرانيا أحدث صدمة أخلاقية في روسيا، مشيرا إلى أن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن دولة ذات سيادة كاملة على الإطلاق.

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