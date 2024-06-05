بدء تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرياض

بدأت الجهات المختصة في تركيب لوحات طريق الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرياض، تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين، بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود على أحد طرق مدينة الرياض، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمحدود شمالًا بطريق الملك سلمان وجنوبًا بطريق الثمامة.

يأتي هذا التوجيه تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير بدر بن عبد المحسن وتثمينًا لتجربته الشعرية المتميزة التي جددت القصيدة النبطية، وكان لها تأثير كبير على الأدب السعودي والعربي.