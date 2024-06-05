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6 يونيو 2024

منها التخلص من اللون الأخضر.. 4 ميزات جديدة من واتساب للمستخدمين

منوعات
منها التخلص من اللون الأخضر.. 4 ميزات جديدة من واتساب للمستخدمين FILED - 21 January 2022, Berlin: The icon of Whatsapp is seen on the screen of a smartphone. Photo: Fabian Sommer/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

يعمل مطورو تطبيق “واتساب”، على أن يتضمن تصميم الواجهة الجديد نظام ألوان أفتح مقترنًا بأشكال جديدة في خلفية الدردشة الافتراضية تسمى رسومات الشعار المبتكرة، وذلك في مسعى للتخلص من اللون الأخضر الداكن لتتحول إلى لوحة ألوان أفتح، وستتميز الواجهة الجديدة بشريط بحث بارز، وزر إجراء عائم مربع، وشريط تنقل سفلي مع أربع علامات تبويب متساوية، ورغم وجود تغييرات أصغر أيضًا، إلا أنها تشترك جميعًا في موضوع واحد، وهو تحديث واجهة التطبيق من دون المساس ببساطتها.

تبسيط الوصول إلى الرموز التعبيرية

ورغم أن إنشاء صور مثيرة للاهتمام ومشاركة الوسائط مع الأشخاص أمر ممتع، إلا أن الأمور لن تكون كما كانت إذا لم يستجب المستلمون، وللتخلص من عناء كتابة الرد النصي، يدعم واتساب بالفعل تفاعلات الرموز التعبيرية للنصوص والوسائط المشتركة في الدردشات أو كتحديثات للحالة، ويركز المطورون الآن على جعل هذه التفاعلات أكثر سهولة عند عرض الوسائط، تمامًا مثل زر القلب الذي يظهر عند عرض قصص إنستغرام.

خدمات الذكاء الاصطناعي

وتستمر تطورات الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى واتساب، ولكن هذه المرة في مجال صور الملفات الشخصية. وتعمل هذه الأداة تمامًا مثل مولدات صور الذكاء الاصطناعي الأخرى عبر الإنترنت، مما يساعدك على إنشاء صورة مخصصة من دون الحاجة إلى تحميل صورتك الخاصة.

إدارة التنزيلات بمهارة

يعمل مطورو التطبيق الآن على خيار إدارة التنزيلات الذي يمكنه مسح التنزيلات القديمة وغير المرغوب فيها، مثل الرسائل الصوتية والنسخ في لمح البصر. ويجب أن يُضاف هذا الخيار إلى مجموعة أدوات التنظيف الخاصة بواتساب عند طرح النسخة الجديدة.

مسح إشعارات الرسائل غير المقروءة

يعمل واتساب على إعداد جديد في قسم الإشعارات، يقوم بمسح إشعارات الرسائل غير المقروءة تلقائيًا بمجرد فتح التطبيق، مما يخلصك من الجهد المبذول في وضع علامة على كل محادثة كمقروءة أو التمرير السريع لرفض الإشعارات. وهذه الإضافة لا تزال قيد التنفيذ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نراها مكتملة ومتوفرة للجميع.

دائرة جديدة ضمن قائمة القنوات

أضاف تحديث الإصدار دائرة جديدة ضمن قائمة القنوات التي تتابعها، وذلك ببساطة لعرض جميع منشئي المحتوى المشهورين الآخرين الذين يمكنك متابعتهم.

قيود الحساب

مع كل هذه الميزات القادمة، فإن واتساب يبقى محط أنظار الجميع، بما في ذلك أصحاب النوايا السيئة، ونظرًا لأن حسابات واتساب مرتبطة بشكل أساس برقم هاتفك، فإن المحتالين والمسوقين عبر الهاتف يحتاجون فقط إلى هذا الرقم للاتصال بك، ورغم عدم وجود تقنية لتخفيف البريد العشوائي، فقد وضع واتساب الأسس لقيود الحساب هذا الشهر.

ولردع الرسائل الجماعية وغيرها من السلوكيات غير المرغوب فيها، يبدو أن تطبيق المراسلة يعمل على ما يُعرف بقيود الحساب، التي ستؤدي إلى تعطيل بدء دردشة جديدة؛ مما يترك لك فقط القدرة على الرد على المحادثات التي تشارك فيها بالفعل، وذلك يمكنه ردع المحتالين، وضمان بقاء بياناتك آمنة.

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