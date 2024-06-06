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فريق التحرير

6 يونيو 2024

بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” في الرياض

محليات
بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” في الرياض

بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة صباح اليوم الخميس عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” يوسف، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

يأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور الربيعة أن التوأم الفلبيني الملتصق “أكيزا وعائشة” وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغراما وصلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 مايو 2024، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، حيث تبين أنهما تشتركان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد وهناك احتمال اشتراك في الأمعاء ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مكتملة.

وتم إجراء فحوصات متعددة ودقيقة للتحقق من إمكانية فصلهما، وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي قرر الفريق فصل التوأم بعملية جراحية تستغرق 7 ساعات ونصف على 5 مراحل و بنسبة نجاح تزيد عن 70% بمشيئة الله، ويشارك فيها 23 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية و الفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.

وأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية ، حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.

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