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6 يونيو 2024

تراجع الدولار وارتفاع اليورو مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة

اقتصاد
تراجع الدولار وارتفاع اليورو مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة الدولار الأمريكي

شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الصباحية ليوم الخميس، وذلك في أجواء من الترقب قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية.

المستثمرون يتوقعون بقوة قيام البنك بخفض أسعار الفائدة، ما يعزز الثقة في العملة الموحدة.

في المقابل، تأثر الدولار سلبًا بالتوقعات المتزايدة حول احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مما أدى إلى تراجعه.

مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفض بنسبة 0.14% مسجلاً 104.10 نقطة.

الدولار الكندي، بدوره، شهد ارتفاعًا طفيفًا يُعوض بعض خسائره التي مني بها في جلسة التداول السابقة، وذلك عقب قيام بنك كندا بخفض سعر الفائدة الرئيسي، متوافقًا مع التوقعات السابقة.

اليورو، من جانبه، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.07% وصولاً إلى 1.0876 دولار، حيث يتطلع المستثمرون إلى نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاستقاء مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة.

وفي ذات السياق، تعافى الين الياباني قليلاً من خسائره السابقة وصعد بنسبة 0.4% مقابل الدولار.

على صعيد آخر، الدولار النيوزيلندي برز بارتفاعه لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مُسجلاً 0.6201 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي زاد قيمته بنسبة 0.09% ليصل إلى 1.2800 دولار. ولم يبق الدولار الأسترالي بعيدًا عن هذه التحركات الإيجابية، إذ ارتفع بنسبة 0.25% وصولاً إلى 0.6664 دولار.

هذه التحركات في أسواق العملات تُظهر مدى حساسية السوق للتغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وتأثيرها على تقييمات العملات العالمية.

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