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فريق التحرير

6 يونيو 2024

تعليم الرياض تحدد موعد اختبارات التسريع للطلاب الموهوبين في ابتدائية زهير بن سليم و158 للبنات

محليات
تعليم الرياض تحدد موعد اختبارات التسريع للطلاب الموهوبين في ابتدائية زهير بن سليم و158 للبنات تعليم الرياض

أعلنت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين تطبيق اختبار التسريع 1445 هـ على الطلاب والطالبات الموهوبين في ابتدائية زهير بن سليم للبنين

وحددت إدارة تعليم الرياض يوم الاثنين الموافق 4/ 12/ 1445هـ بداية اختبارات نظام التسريع للطلاب الموهوبين في مقر إدارة الموهوبين بالمنطقة.

ويساعد نظام التسريع التعليمي الموهوبين على اختزال سنواتهم العمرية لاستثمار قدراتهم مبكرًا، ويحق للطالب التسريع مرتبن خلال سُلّمه التعليمي كل مرة سنة

واعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط والشروط لتسريع الطلاب، وذلك بتشكيل لجان التسريع في المدارس لترشيح أفضل الطلاب في كلا من الصف الرابع الابتدائي، و الصف الأول متوسط للعام الدراسي تبعا لمعايير محددة، وهي كالتالي:

  • حصول الطالب على الدرجات المؤهلة لاجتياز اختبار التسريع، وكونه أحد أفضل الطلاب الحاصلين على أعلى من 5% في مقياس المواهب والقدرات العقلية
  • حصول الطالب على درجة 1630 أو أكثر بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، أو 1671 درجة فأكثر بالنسبة لطلاب الصف الأول متوسط.
  • أن يحقق الطالب الذي يرغب بالتسريع نجاح بنسبة 95% فأكثر في الفصل الدراسي الثالث.
  • تحقيق الطلاب ما يزيد عن 98 % في كلا من مادة الرياضيات واللغة الانجليزية، والعلوم
  • الحصول على تزكية المعلمين في المقررات الدراسية
  • القيام بتعبئة إستمارة الخاصة بالمقابلة الشخصية
  • تعبئة الاستمارة الخاصة بتقييم صفات الطلاب المتميزين والموهوبين
  • موافقة لجنة الترشيح في المدرسة
  • الحصول على موافقة ولي الأمر
  • موافقة الطلاب على التسريع
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