تعليم الرياض تحدد موعد اختبارات التسريع للطلاب الموهوبين في ابتدائية زهير بن سليم و158 للبنات

أعلنت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين تطبيق اختبار التسريع 1445 هـ على الطلاب والطالبات الموهوبين في ابتدائية زهير بن سليم للبنين

وحددت إدارة تعليم الرياض يوم الاثنين الموافق 4/ 12/ 1445هـ بداية اختبارات نظام التسريع للطلاب الموهوبين في مقر إدارة الموهوبين بالمنطقة.

ويساعد نظام التسريع التعليمي الموهوبين على اختزال سنواتهم العمرية لاستثمار قدراتهم مبكرًا، ويحق للطالب التسريع مرتبن خلال سُلّمه التعليمي كل مرة سنة

واعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط والشروط لتسريع الطلاب، وذلك بتشكيل لجان التسريع في المدارس لترشيح أفضل الطلاب في كلا من الصف الرابع الابتدائي، و الصف الأول متوسط للعام الدراسي تبعا لمعايير محددة، وهي كالتالي: